A sede da produtora brasileira Porta dos Fundos, no Rio de Janeiro, foi na terça-feira alvo de um ataque com cocktails molotov. Fabio Porchat, uma das caras mais conhecidas da produtora, reagiu ao ataque nas redes sociais e garantiu: "Nunca nos vão calar!"





Não vão nos calar! Nunca! É preciso estar atento e forte... https://t.co/RMzknqg9Eq — Fabio Porchat (@FabioPorchat) December 24, 2019





O ataque, que não provocou feridos, aconteceu semanas depois do lançamento de uma sátira de Natal que está a causar polémica.



O incidente foi filmado pelas câmaras de vigilância, tendo as imagens sido entregues às autoridades.

No dia 3 de dezembro, a produtora lançou um especial de Natal na plataforma Netflix, com o título "A primeira tentação de Cristo", na qual Jesus é representado como um jovem que terá tido uma experiência homossexual e também insinua que o casal bíblico Maria e José viveram um triângulo amoroso com Deus.

A sátira, de 46 minutos, protagonizado pelos humoristas brasileiros Gregorio Duvivier e Fábio Porchat, não agradou a grupos religiosos, que criticaram a temática abordada. Foi também lançada uma petição contra o filme, com mais de dois milhões de assinaturas de pessoas que consideram que o mesmo "ofende gravemente os cristãos".

Em 18 de dezembro, o deputado federal (membro da câmara baixa do Congresso) Júlio Cessar Ribeiro anunciou nas redes sociais que encaminhou um ofício ao ministro da Justiça do Brasil, Sérgio Moro, solicitando a "apuração e representação criminal" contra os humoristas da Porta dos Fundos.

O parlamentar alegou que os humoristas violaram o artigo 208 do Código Penal brasileiro ao "vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso".

Na Assembleia Legislativa do estado brasileiro de São Paulo o caso gerou um pedido de abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), um instrumento legal que dá aos parlamentares o direito de investigar um facto que seja muito importante para a vida pública e para a ordem constitucional, legal, económica ou social do país.



Com Lusa.