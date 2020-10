Covid-19. Não haverá vacinas para toda a Europa antes de 2022, avisa UE

Apenas uma parte da população da União Europeia receberá uma vacina contra a Covid-19 antes de 2022 caso esta seja encontrada. A afirmação foi feita, segundo a Reuters, por funcionários da União Europeia numa reunião à porta fechada.O aviso surge apesar do facto de as 27 nações, com uma população de 450 milhões de pessoas, terem assegurado a compra de mais de mil milhões de doses de uma potencial vacina contra o novo coronavírus a três fabricantes - AstraZeneca, Sanofi e Johnson&Johnson. A União Europeia está ainda a negociar a reserva de mais mil milhões de doses com outras empresas.No entanto, estas vacinas podem não se mostrar eficazes para combater o vírus ou não ser produzidas em doses suficientes.Na reunião desta segunda-feira, um responsável da Comissão Europeia afirmou que "não vão existir doses suficientes de uma vacina contra a Covid-19 para toda a população antes do fim de 2021".A Comissão Europeia tinha já afirmado que as vacinas seriam limitadas "durante a fase inicial de desenvolvimento" mas nunca clarificou quando tempo duraria essa fase.Apesar de ainda não existir uma vacina eficaz contra a doença, as primeira doses poderão estar disponíveis no início do próximo ano.