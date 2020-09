Vacinas para a covid-19 só vai chegar a toda a gente em 2024

O presidente-executivo do maior fabricante mundial de vacinas, o Serum Institute of India, alertou que não haverá vacinas contra a covid-19 suficientes para todas as pessoas do mundo antes de 2024.Em declarações ao Financial Times, Adar Poonawalla relembrou que as farmacêuticas não estão a aumentar a capacidade de produção com a rapidez necessária para permitir a vacinação da população mundial no menor tempo possível."Vai demorar entre quatro a cinco anos até que todos tenham acesso à vacina a nível mundial", avançou o responsável, acrescentando que se a vacina contra o coronavírus for de duas doses - como a do sarampo - o mundo vai precisar de 15 mil milhões de doses.O Serum Institute, com sede na cidade indiana de Pune, fez parceria com cinco empresas farmacêuticas internacionais, incluindo a AstraZeneca e a Novavax, para desenvolver uma vacina contra o coronavírus. A empresa poderá também fazer uma parceria com o Instituto de Pesquisa Gamaleya da Rússia para fabricar a vacina Sputnik, uma hipótese que está ainda a ser estudada.A farmacêutica é a maior fabricante mundial de vacinas em volume, produzindo por ano 1,5 mil milhões de doses de vacinas para proteção contra doenças infecciosas como a poliomielite o sarampo e o vírus influenza.