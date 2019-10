A presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos , Nancy Pelosi, disse esta sexta-feira que Nicolás Maduro deve abandonar rapidamente o poder na Venezuela e defendeu um regime especial para os venezuelanos que emigram para a América.Durante um encontro em Weston, na Flórida, com a comunidade venezuelana, que atinge as 200 mil pessoas, Pelosi disse que Maduro e os seus aliados, Rússia e Cuba, "querem destruir a fé" nos princípios democráticos."A batalha pela Venezuela é pela democracia em todo o lado, e certamente neste hemisfério", referiu Pelosi, que recordou o diploma aprovado na câmara baixa do Congresso, dominado pelos democratas, que outorga um "Estatuto de Proteção Temporária (TPS)" aos venezuelanos que emigraram para a América, de maneira a que possam viver e trabalhar legalmente.O diploma deve passar agora pelo Senado, que está sob o controle dos republicanos, que apoiam o presidente Donald Trump.Nesta quinta-feira, o senador republicano da Flórida Rick Scott pediu a Pelosi, numa publicação no Twitter, que os democratas aprovem uma emenda ao diploma apresentada na semana passada e que foi chumbada.A emenda propõe que o "Estatuto de Proteção Temporária" tenha uma duração de apenas 18 meses, exigindo a aprovação do Congresso para eventuais prolongamentos, que não devem ser superiores a ano e meio.Pelosi recordou que a medida é temporária, mas que deverá acompanhar a situação social e política em que vive a Venezuela, expressando dúvidas sobre se será possível ultrapassar a crise neste país em 18 meses.