Na Finlândia, pode vir a ser possível trabalhar 4 dias por semanas durante apenas 6 horas

A primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, quer introduzir um novo horário de trabalho no país. A semana de trabalho passaria a ter quatro dias durante 6 horas diárias. A primeira-ministra de 34 anos disse que permitiria que os trabalhadores passassem mais tempo com as famílias, segundo avançou o jornal Daily Mail esta segunda-feira, 6 de janeiro.

"Acredito que as pessoas merecem passar mais tempo com as famílias, entes queridos, hobbies e outros aspetos da vida, como a cultura", disse Sanna Marin, a segunda chefe de governo mais jovem do mundo.

Antes de ser primeira-ministra, Marin ocupava o cargo de Ministra dos Transportes da Finlândia. Foi como Ministra dos Transportes que defendeu semanas de trabalho mais curtas para melhorar a produtividade e o relacionamento dos funcionários.

Na Finlândia, é normal as pessoas trabalharem cinco dias por semana, oito horas por dia. A nova proposta foi rapidamente bem recebida por Li Andersson, ministro da Educação e líder da Aliança de Esquerda.

"É importante permitir que os cidadãos finlandeses trabalhem menos. Não se trata de governar com um estilo feminino, mas de oferecer ajuda e manter as promessas aos leitores", disse o ministro da Educação.

Na Suécia a tentativa de se trabalhar durante seis horas por dia foi testada em 2015. Os resultados demonstraram que os funcionários tornavam-se mais produtivos, mais ricos e mais felizes.

A empresa Microsoft no Japão também tentou melhorar o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional das pessoas e introduziu um fim-de-semana de três dias. A produtividade aumentou em 39,9%.