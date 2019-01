A diplomacia internacional não perdeu tempo a tomar posição depois do líder do Congresso da Venezuela se declarar presidente interino.

O líder da oposição ao presidente da Venezuela, Nicolas Maduro, aproveitou as manifestações marcadas para esta quarta-feira para tomar uma decisão: perante milhares de manifestantes antiregime, Juan Guaidó, autoproclamou-se chefe de estado interino. Automaticamente, as democracias internacionais começaram a reagir a esta tomada de posição, com os EUA na liderança numa não surpreende declaração de apoio a Guadió.

"Hoje, reconheço oficialmente o presidente da Assembleia nacional venezuelana, Juan Guaidó, como presidente interino da Venezuela", indicou Trump num comunicado. A decisão já foi seguida por Canadá, o Paraguai, Colômbia, Peru, Costa Rica, Equador, Chile e o Brasil.

"O Brasil reconhece o senhor Juan Guadó como presidente encarregado da Venezuela. O Brasil apoiará política e economicamente o processo de transição para que a democracia e a paz social volte [sic] à Venezuela", escreveu o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro.

Do outro lado, em declarações à Reuters, um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do México revelou que o país não via mudar "para já" o seu posicionamento em relação ao governo de Caracas. A União Europeia ainda não se manifestou sobre o tema.

"Levantemos a mão, hoje 23 de janeiro, na minha condição de presidente da Assembleia Nacional e perante Deus todo-poderoso e a Constituição, juro assumir as competências do executivo nacional, como Presidente Encarregado da Venezuela, para conseguir o fim da usurpação (da Presidência da República), um governo de transição e eleições livres", disse Guaidó, pedido aos manifestantes que jurassem comprometer-se em "restabelecer a Constituição da Venezuela".

"Hoje, dou um passo com vocês, entendo que estamos numa ditadura", disse vincando saber que a sua autoproclamação "terá consequências".

"Aos que estão a usurpar o poder, digo, com o grito de toda a Venezuela: vamos insistir até que regresse a água e o gás, até que os nossos filhos regressem, até conseguir a liberdade", acrescentou, dirigindo-se a Maduro.

Segundo associações dos direitos humanos, os protestos fizeram pelo menos quatro mortos nas últimas horas, havendo ainda cerca de 50 detidos. A Venezuela está a atravessar a sua pior crise económica, e a inflação vai chegar aos 10.000.000% este ano, de acordo com a Reuters. Em 2017, os protestos contra Maduro levaram à morte de 125 pessoas. No país, faltam comida e medicamentos.