Bin Salman festejou trono em ilha com modelos, álcool e DJ

Até 2015 poucas pessoas no mundo conheciam o nome Mohammed bin Salman. Um jovem árabe de 29 anos cujo pai acabara de ser coroado rei da Arábia Saudita, um dos países mais conservadores e ricos do mundo. Mas a falta de fama ou o facto de ter nascido num país de matriz conservador não impediu o jovem de organizar uma festa que durou um mês numa ilha privada cujo aluguer custou 50 milhões de dólares e de cimentar de todas as formas possíveis o seu poder. Os luxos, extravagâncias e estratégias maquiavélicas do príncipe para aumentar a sua influência vêm descritas num novo livro intitulado Blood And Oil: Mohammed Bin Salman's Ruthless Quest For Global Power (Sangue e Petróleo: A Busca Implacável de Mohammed Bin Salman por Poder Global, numa tradução livre), de Bradley Hope e Justin Scheck.Mohammed Bin Salman (MBS, como ficaria conhecido na imprensa internacional) alugou a ilha de Velaa, nas Maldivas, por 30 dias, tendo como convidados de honra alguns homens sauditas. Para o entretenimento foram convidados alguns DJ, rappers e foram contratados os 300 empregados para servir os convidados. E mulheres, muitas mulheres. Todos os presentes foram proibidos de ter telemóveis consigo, tendo recebido um bónus monetário para manterem o silêncio.Talvez a maior hipocrisia desta história seja o facto de MBS ser o príncipe herdeiro ao trono de um país onde foi banido o álcool, as danças não tradicionais e até a interação em público entre homens e mulheres. Os relatos referem que BMS chegou mesmo, durante um concerto do DJ Afrojack, a tentar controlar os pratos e passar ele mesmo música, enquanto dançava em palco.As festa duravam até de madrugada e no final os convidados de honra e o príncipe herdeiro retiravam-se para as suas vilas e só voltavam a aparecer na tarde seguinte. Mas, infelizmente para o príncipe e convidados, esta festa que tinha a duração prevista de um mês foi reduzida depois de, passada uma semana, terem começado a sair notícias sobre a festa, o que levou MBS a sair apressado de Velaa. Esta festa causou indignação na Arábia Saudita já que na altura o país estava em guerra com o Iémen, um conflito que o príncipe Bin Salman tinha instigado enquanto ministro dos negócios estrangeiros.Os autores lembram que não demorou muito até ao nome de MBS voltar às manchetes mundiais, desta vez na sequência do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, no consulado saudita de Istambul. Mas o livro revela todo o trabalho de bastidores que o príncipe fez até esse episódio para se tornar uma peça indispensável da engrenagem do país que um dia, provavelmente, herdará.O livro descreve a forma como Bin Salman levou a cabo uma reforma fiscal que retirou milhões aos mais ricos da Arábia Saudita, ao mesmo tempo que aumentava de forma considerável a sua riqueza.MBS comprou um iate de 133 metros de comprimento (maior do que um campo de futebol) por 429 milhões de euros, pagando o dobro do seu preço original. O iate tem dois decks de aterragem de helicópteros além de sala de conferências. É ali que o príncipe tem muitas das suas reuniões de negócios e festas com amigos.E não falta entretenimento até porque o príncipe mandou instalar uma discoteca com varões para strip-tease e que é totalmente interdita a funcionários.Mas este é apenas um dos 11 iates de luxo detidos pelo príncipe-herdeiro que comprou também uma mansão em França por 300 milhões de dólares (cerca de 250 milhões de euros), além de outra mansão a uma hora de Paris. Ambas as propriedades foram adquiridas através do recurso a "empresas fantasma".Mas os gostos de Bin Salman vão além de casas, iates e mulheres. Em 2017 um misterioso príncipe saudita comprou por cerca de 400 milhões de euros um quadro de Leonardo da Vinci conhecido como Salvator Mundi. O quadro desapareceu e segundo os serviços secretos norte-americanos estará num dos iates de MBS, que terá usado o tal príncipe como procurador para obter a obra de arte.Quando chegou ao poder, o príncipe prometeu uma abertura do regime. Em março e abril de 2018, MBS foi recebido por alguns dos maiores líderes mundiais como Donald Trump, o presidente dos EUA, António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, Theresa May, a então primeira-ministra britânica, e Emmanuel Macron, o presidente Francês.Mas o mundo ficou também a conhecer o príncipe pelos meios de comunicação tradicionais. O saudita foi convidado de honra de Oprah Winfrey onde promoveu a Arábia Saudita "pós-petróleo" e mais liberal. Mas o assassinato de Khashoggi mudou tudo e o príncipe passou rapidamente de bestial a besta aos olhos ocidentais, enquanto continua a consolidar o seu poder no país que um dia irá liderar de forma oficial.