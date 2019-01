O chhaupadi é uma tradição no Nepal que proíbe as mulheres de estarem em contacto com outras pessoas durante o período de menstruação por serem consideradas "impuras".

Uma mulher e os seus dois filhos foram encontrados sem vida depois de terem sido banidos pela sua família devido a uma tradição no Nepal chamada chhaupadi, que proíbe as mulheres de estarem em contacto com outras pessoas durante o período de menstruação.

De acordo com as autoridades locais, citadas pelo jornal britânico The Guardian, Amba Bohara, de 35 anos, terá passado quatro dias numa "cabana menstrual" com os seus filhos Ramit, de nove anos, e Suresh, de 12, até o seu padrinho descobrir os corpos na manhã desta quarta-feira em Bajura, a cerca de 400 quilómetros a noroeste da capital nepalesa, Katmandu.

A tradição ancestral nepalesa considera que mulheres em período de menstruação são consideradas impuras e devem dormir em abrigos de animais. Amba e os seus dois filhos terão morrido devido à inalação de fumos, dado que a cabana onde estavam abrigados não tinha qualquer janela.

O chhaupadi foi criminalizado em 2005, com multas que podem chegar até aos 23 euros e penas de prisão de três meses introduzidas a quem perpetuar a tradição. Mas a mesma continua embutida em algumas comunidades, particularmente nas regiões mais pobres do Nepal.

A tradição, associada ao hinduísmo, controla aquilo que uma mulher pode comer, onde pode dormir e com quem pode interagir durante esse período do seu ciclo menstrual, com muitos a acreditarem que o desobedecimento das regras traz azar e a morte.