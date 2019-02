Vítima é uma indígena atingida por balas dos militares quando protestava contra o fecho da fronteira, ordenado por Maduro.

Uma pessoa morreu e pelo menos outras 12 ficaram feridas esta sexta-feira em confrontos entre as forças de segurança e populações indígenas da Venezuela, junto à fornteira com o Brasil.



Um grupo de 22 deputados de partidos opositores de Nicolas Maduro denunciou "uma brutal repressão militar a comunidades indígenas que estão colaborando para conseguir a abertura do canal humanitário", cita o jornal Globo.



Testemunhas descrevem que os militares abriram fogo contra os que tentavam cruzar a fronteira entre os dois países, que foi fechada por ordem do presidente da Venezuela.



A vítima mortal é identificada como sendo Zoraida Rodriguez, pertencente à comunidade Kumaracapay, perto da fornteira de Pacaraima