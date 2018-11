Uma agricultora responsável por uma plantação de morangos na Austrália quis vingar-se de uma querela no local de trabalho e colocou agulhas nas frutas, segundo a acusação do ministério público australiano. Não foi ainda

A mulher, chamada My Ut Trinh, de 50 anos, é acusada de sete crimes de contaminação de bens com intenção de prejudicar a empresa Berrylicious, em Caboolture. Segundo as acusações ouvidas em tribunal e citadas pelo jornal The Guardian, a mulher estava a trabalhar na empresa entre o dia 2 e 5 de Setembro quando, alegadamente, colocou agulhas no fruto.

Foi lançada uma investigação ao caso e as autoridades terão encontrado vestígios de ADN de My Ut Trinh numa das agulhas.