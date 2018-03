A carregar o vídeo ...

Relacionado A última ressurreição de Silvio Berlusconi

Sílvio Berlusconi já votou. Quando o antigo primeiro-ministro, que pertence à aliança entre Forza Italia e a Liga (extrema-direita, antiga Liga do Norte), foi votar, uma activista da FEMEN apareceu em topless (nua da cintura para cima) que subiu para cima da mesa de voto. Veja o momento.Este domingo há eleições legislativas em Itália. Nas últimas sondagens publicadas, a aliança entre a Forza Italia (FI), do polémico ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi, e a extrema-direita anti-imigração e eurocética da Liga (antiga Liga do Norte), de Matteo Salvini, e dos Fratelli d’Italia, de Giorgia Meloni, liderava com entre 37% a 38% das intenções de voto.A seguir surgem o populista Movimento 5 Estrelas (M5S), de Luigi Di Maio, com cerca de 28% das intenções de voto, e a coligação de centro-esquerda encabeçada pelo Partido Democrata (PD, no poder), de Matteo Renzi, com 26% a 27%.A campanha eleitoral foi dominada pelo discurso anti-imigração, em alguns casos xenófobo e racista, num país envelhecido e em crise económica que recebeu nos últimos quatro anos 600.000 imigrantes africanos. As assembleias de voto abriram este domingo às 7h00 em Itália (6h00 de Lisboa) e assim permanecerão até às 23h00 locais (22h00 de Lisboa).