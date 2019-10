Mulher coloca banco de esperma em tribunal após dar à luz bebé anão

Uma mulher colocou um banco de esperma em tribunal, na Rússia, depois de ter dado à luz um bebé anão e com malformações.A lesada tinha escolhido o esperma de um homem com mais de um metro e oitenta, cabelo louro e olhos azuis, através do site do banco de esperma.Foi submetida a um tratamento de fertilização in vitro bem sucedido numa clínica de Moscovo.Apenas depois da criança nascer é que os médicos revelaram à mulher que a criança teria no máximo um metro e meio e que os membros e características faciais não se iriam desenvolver corretamente. O tribunal ordenou o encerramento do site.