Foi resgatada esta terça-feira, 25 de Dezembro, uma mulher que tinha sido sequestrada por uma rede de tráfico humano há 32 anos. A mulher de 45 anos tinha sido levada aos 13 para a Bolívia e foi recuperada através de após uma operação conjunta das forças de segurança dos dois países. Foi também resgatado o seu filho de nove anos.

Através de um comunicado enviado pelas autoridades policiais da Argentina e citado pelo jornal Globo, o caso da mulher de 45 anos está a ser investigado desde 2014. No entanto, não foram revelados mais detalhes sobre as condições em que viviam a mulher ou o filho, apenas que estavam na cidade boliviana de Bermejo, que faz fronteira com a província argentina de Salta.



Segundo o jornal Clarín, mãe e filho viviam numa garagem e não tinham documentos. A mulher era explorada num bordel.



A então jovem de 13 anos foi raptada pelo noivo da irmã mais velha, que lhes prometia trabalho e uma vida melhor. No entanto, três meses depois, a irmã terminou o relacionamento com o homem e conseguiu fugir de volta para a Argentina, não tendo conseguido resgatar enm a irmã nem o seu próprio filho.





1) Rescatan a 1 mujer y su hijo menor de edad víctimas de trata de personas

??La #GNA junto con la Policía Nacional de Bolivia tras tareas de investigación dan con el paradero en la ciudad de #Bermejo #Bolivia ?? https://t.co/2EzepqOvBe pic.twitter.com/47fWyVKSi1 — Gendarmería Nacional (@gendarmeria) December 25, 2018