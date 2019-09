O Presidente angolano, João Lourenço, enviou hoje uma mensagem de condolências ao congénere zimbabueano, Emmerson Mnangagwa, pela morte do seu antecessor, Robert Mugabe, que considera ter sido "um grande filho" de África."África perdeu assim, um grande filho, que conduziu com valentia e heroísmo a luta pela liberdade, pelo resgate da soberania nacional", escreveu João Lourenço na missiva.O chefe de Estado angolano considera que com a morte de Mugabe, que morreu hoje em Singapura, se perdeu "um político eloquente e corajoso que dedicou grande parte da sua vida à causa nobre do progresso e do desenvolvimento do Zimbabué e de África".João Lourenço apresentou, "em nome próprio, do executivo e do povo angolano", as "mais profundas e sentidas condolências" a Mnangagwa e aos cidadãos do Zimbabué pela morte do que diz ter sido "um grande símbolo da História contemporânea do Zimbabué".O Presidente angolano concluiu a mensagem com a expressão da sua solidariedade para com o país da África Austral.O ex-Presidente do Zimbabué Robert Mugabe morreu hoje aos 95 anos, cerca de dois anos após renunciar ao cargo que ocupou durante 37 anos, anunciou o atual chefe de Estado, Emmerson Mnangagwa.Mugabe morreu num hospital em Singapura, rodeado pela sua família e pela sua mulher, Grace.O ex-Presidente do Zimbabué estava a receber tratamento médico na cidade asiática há cinco meses.Mugabe nasceu em 21 de fevereiro de 1924. Na década de 1970 liderou uma campanha de guerrilha contra o Governo da ex-colónia britânica.Em 1979, a então primeira-ministra britânica Margaret Thatcher anunciou que o Reino Unido reconheceria oficialmente a independência da Rodésia, como era designado naquela altura o país. Mugabe foi eleito primeiro-ministro no ano seguinte.Robert Mugabe deteve o poder no Zimbábue durante 37 anos, antes de ser derrubado num golpe de Estado em novembro de 2017, tendo sido substituído por Emmerson Mnangagwa, então seu vice-Presidente.