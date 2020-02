Morreu o médico que alertou para o coronavírus e foi infetado

semelhantes aos encontrados num paciente com gripe, bem como com aqueles que contraíram o SARS em 2003. O médico conferenciou com alguns colegas para que sugerissem aos seus pacientes que utilizassem roupa para se protegerem da possível infeção.



Quatro dias depois foi visitado pelas autoridades chinesas que o acusaram de ter "espalhado rumores" e "perturbado gravemente a ordem social". Entregaram-lhe uma carta onde o ameaçavam: "Avisamo-lo solenemente que se continuar a ser teimoso, com tamanha impertinência, e prosseguir esta atividade ilegal será levado à justiça".



Segundo o jornal chinês Global News, o médico morreu em Wuhan, depois de ter contraído o vírus a meio de janeiro, dez dias antes de a China ter declarado emergência nacional.



(com Diogo Barreto)

O médico chinês que tentou alertar outros profissionais para a existência de um novo vírus no país morreu esta quinta-feira após ter sido infetado com o mesmo. Li Wenliang era oftalmologista e trabalhava num dos principais hospitais de Wuhan.No final de dezembro, Wenliang encontrou uma série de casos com sintomas