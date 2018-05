Apesar de o governo de Moçambique e a Renamo terem assinado o Acordo Geral de Paz (AGP) em 1992, que encerrou 16 anos de guerra civil, o principal partido da oposição mantém um contingente armado que já se envolveu em vários ciclos de violência com as forças governamentais, principalmente após eleições.



No passado dia 29 de Abril, a líder parlamentar da Renamo, Inove Soares, avançara com a possibilidade de Dlakhama abandonar o esconderijo e retomar a vida política. ""Estamos a trabalhar para que a saída do presidente Afonso Dhlakama seja para breve com as medidas de segurança acauteladas e com o término das negociações militares que englobam garantias de que as forças residuais da Renamo vão ser acopladas dentro do exército único do estado moçambicano", disse na altura. Esta última fuga levou a que o líder da Renamo falhasse as cerimónias fúnebres da sua filha Isabel em Novembro do ano passado.



Afonso Macacho Marceta Dhlakama estava há mais de 40 anos na liderança da Renamo, cuja presidência assumiu após a morte de André Matsangaíssa e no auge da guerra civil moçambicana. Mas a entrada do militar no mundo da política aconteceu em 1974, com o final da guerra colonial - alistou-se na Frelimo, que abandonou dois anos depois. Foi um dos fundadores do movimento armado RNM (Resistência Nacional de Moçambique). Após a morte de Matsangaíssa, começou a luta pela sucessão ganha por Dhlakama. O movimento muda de nome e nasce a Renamo.



Figura controversa, era visto por uns como o "Mandela moçambicano" e por outros como um "senhora da guerra". Assumia a sua faceta controversa sem problemas. "Se não gostarem de mim, depois de cinco anos, podem-me mandar embora, porque não vou mantar ninguém", disse num comício em 2014.



Dhlakama foi casado com Rosária Xavier Mbiriakwira Dhlakama, com quem teve oito filhos. Foi alvo de vários atentados, desde as eleições de 15 de Outubro de 2014.



Em Outubro deste ano, realizam-se as eleições autárquicas moçambicanas, as quintas na história de Moçambique. A Renamo tem acusado a Frelimo e os órgãos eleitorais de estarem a protagonizar uma fraude antecipada.