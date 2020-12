O antigo agente duplo britânico e soviético George Blake morreu aos 98 anos. Blake morreu na Rússia refere a agência de notícia RIA, citada pelo Guardian Os serviços de inteligência estrangeiros terão confirmado a notícia: "Recebemos uma notícia triste - o legendário George Blake morreu."George Blake terá sido o último espião britânico a colaborar também com a União Soviética, expondo a identidade de centenas de agentes ocidentais que trabalhavam na Europa de Leste, nos anos 1950. O seu trabalhou como agente duplo foi revelado durante a Guerra Fria.Alguns dos agentes que Blake expôs acabaram executados por traição. O que fez com que Blake ganhasse uma aura de notoriedade, entrando para o restrito grupo de agentes duplos conhecidos como Cambridge Five.Quando foi descoberto como agente duplo, em 1961, foi condenado a 42 anos de prisão em Londres. Fugiu em 1966 com a ajuda de outros presos e dois ativistas e foi retirado do Reino Unido numa caravana. Passou o resto da sua vida na Rússia, onde foi recebido como um herói.Blake nasceu em Roterdão em 1922, filho de mãe holandesa e pai judeu egípcio, que foi naturalizado britânico. Fugiu para o Reino Unido na Segunda Guerra Mundial, em 1943. Alistou-se na Marinha e, em 1944, começou a trabalhar para o serviços secretos ingleses.