Morreu Kofi Annan, antigo secretário-geral das Nações Unidas e prémio Nobel da Paz. De acordo com comunicado da Fundação Kofi Annan, o diplomata ganês faleceu "de forma pacífica" após "breve doença" aos 80 anos.



"É com enorme tristeza que a família Annan e a Fundação Kofi Annan anuncia a morte de Kofi Annan, antigo secretário-geral das Nações unidas e prémio Nobel da Paz, este sábado, dia 18 de Agosto, após breve doença. A sua mulher Nane e os seus filhos Ama, kojo e Nina estiveram ao seu lado durante os seus últimos dias", lê-se no comunicado. "Ele lutou sempre ao longo da vida para fazer o mundo um lugar mais justo e pacifico", continua.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">It is with immense sadness that the Annan family and the Kofi Annan Foundation announce that Kofi Annan, former Secretary General of the United Nations and Nobel Peace Laureate, passed away peacefully on Saturday 18th August after a short illness... <a href="https://t.co/42nGOxmcPZ">pic.twitter.com/42nGOxmcPZ</a></p>— Kofi Annan (@KofiAnnan) <a href="https://twitter.com/KofiAnnan/status/1030752165663567873?ref_src=twsrc%5Etfw">18 de agosto de 2018</a></blockquote>

A notícia foi inicialmente avançada por fonte oficial das Nações Unidas. Annan foi o primeiro negro africano a ser eleito Secretário-Geral das Nações Unidas de entre os funcionários desta Organização.



Nascido a 8 de Abril de 1938 em Kumasi, no actual Gana, onde o pai (um dos chefes da tribo Fante) foi governador provincial, Kofi Annan é o terceiro de cinco filhos (incluindo a irmã gémea já falecida).



Liderou a ONU de 1997 a 2006, em plena guerra do Iraque e epidemia do HIV. Em 2001, ganhou o prémio Nobel da Paz. "A guerra é sempre uma catástrofe para os homens", dizia.





