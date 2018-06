Morreu Frank Carlucci, antigo embaixador dos EUA em Portugal

O ex-secretário da Defesa dos Estados Unidos morreu esta segunda-feira, aos 87 anos.

O ex-secretário de Estado da Defesa americano Frank Carlucci, que serviu como embaixador dos EUA em Portugal, morreu este domingo, dia 3 de Junho, aos 87 anos. A notícia foi avançada pelo jornal norte-americano The Washington Post que acrescenta como causa da morte complicações relacionadas com a doença de Parkinson. A morte do diplomata foi confirmada à publicação por uma amiga do ex-embaixador, Susan Davis.



Frank Charles Carlucci III nasceu no dia 18 de Outubro de 1930 em Scranton (no estado da Pensilvânia). Trabalhou como embaixador em Lisboa entre 1975 e 1978, tendo sido nomeado pela administração de Richard Nixon e depois por a de Gerald Ford.



Vice-director da CIA durante a era de Jimmy Carter e antigo oficial da Marinha, Carlucci ocupou uma posição importante durante quatro administrações norte-americanas e conseguiu estabelecer-se como um dos republicanos mais influentes do Pentágono.



Frank Carlucci morreu este domingo na sua casa em McLean no estado da Virgina, mas a notícia do seu falecimento só foi tornada pública na segunda-feira.