Ministros conservadores forçam saída de May e dão prazo de três meses

O The Guardian avança que vários membros do governo conservador liderado por Theresa May vão tentar forçar a saída da primeira-ministra num prazo de três meses, caso contrário ameaçam com moção de censura. Objetivo é que seja outro primeiro-ministro a negociar próxima fase do processo do Brexit.

Está cada vez mais difícil a vida da primeira-ministra do Reino Unido, com Theresa May a enfrentar agora a maior revolta no seio do executivo conservador. De acordo com o The Guardian, vários ministros, entre os quais alguns dos membros mais relevante do governo "torie", querem forçar o afastamento de May e definem como prazo os próximos três meses.



Estes opositores da líder dos "tories" estão descontentes com a gestão do processo do Brexit feita por Theresa May e querem que, depois de concluída a atual fase negocial com Bruxelas, a primeira-ministra abandone a liderança do governo. Depois da forte contestação interna que levou ao chumbo do acordo de saída negociado por May com a União Europeia, a primeira-ministra prometeu afastar-se na sequência das eleições gerais previstas para 2022. Contudo, alguns dos mais relevantes membros do executivo não parecem dispostos a esperar até lá.



Ainda assim, os três meses considerados permitiriam que May continuasse como líder do governo até 2 de maio, data de eleições autárquicas no Reino Unido.