O ministro da Economia francês anunciou que vai anular a participação numa cimeira em Riade devido ao desaparecimento do jornalista saudita.

O ministro da Economia francês anunciou hoje que vai anular a participação numa cimeira económica que se vai realizar em Riade entre os dias 23 e 25 de outubro, devido ao desaparecimento do jornalista saudita Jamal Khashoggi.



"Não vou a Riade na próxima semana" disse Bruno Le Maire ao canal de informação política e parlamentar, Públic Sénat, acrescentando que o "presidente da República francês, Emmanuel Macron, foi claro. 'Os factos são muito graves'", referindo-se ao caso Khashoggi.



A lista de líderes que renunciaram à conferência, organizada pelo fundo soberano da Arábia Saudita para servir como vitrine das reformas económicas lançadas pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, continua a crescer duas semanas após o desaparecimento de Jamal Khashoggi.



No dia 02 de outubro, Jamal Khashoggi foi visto a entrar no edifício do consulado saudita em Istambul, onde ia pedir documentação para poder casar com uma cidadã turca.



O jornal New York Times e a estação CNN noticiaram na segunda-feira que a Arábia Saudita vai reconhecer que o jornalista foi morto durante um interrogatório que "correu mal" no consulado.



Segundo o jornal, cinco dos supostos 15 suspeitos envolvidos no assassinato são próximos do príncipe herdeiro da Arábia Saudita.



Na terça-feira, a CNN noticiou, citando uma fonte turca, que Jamal Khashoggi foi assassinado no interior do consulado saudita de Istambul tendo o cadáver sido desmembrado para ser retirado do edifício.



A polícia turca efetuou na quarta-feira buscas no consulado e na residência do cônsul saudita, Mohammad Al-Otaibi, que, supostamente, estava presente quando Khashoggi foi morto.



O cônsul abandonou Istambul na terça-feira à tarde com destino a Riade.