O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, anunciou esta sexta-feira que os "contactos diplomáticos ao nível de embaixador entre Portugal e a Rússia estão suspensos", depois de ter revelado que o embaixador português na capital russa foi chamado para consultas.



"A figura de chamar o embaixador para consulta quer dizer, na prática, suspender os contactos ao nível de embaixador entre os dois países. O que quer dizer que temporariamente, enquanto o problema não for ultrapassado, retiramos a nossa representação diplomática em Moscovo ao nível de chefia de Missão", explicou, em declarações à Renascença.





"Essa figura não significa que eu tenho que falar com o embaixador e o caso fica resolvido, significa que os contactos diplomáticos ao nível de embaixador entre Portugal e a Rússia estão suspensos", frisou Santos Silva.



A decisão do governante português surge na sequência do envenenamento do ex-espião russo Sergei Skripal e da sua filha Yulia em Salisbury, no Reino Unido, encontrados inconscientes a 4 de Março . Os ingleses atribuem o envenenamento à Rússia, que tem desmentido todas as acusações e exigido provas concretas sobre esta alegação.



Após as acusações britânicas, mais de 20 países mostraram-se solidários com os britânicos e expulsaram mais de duzentos diplomatas russos. Em retaliação, esta sexta-feira, a Rússia decidiu começar também a expulsar diplomatas europeus (e não só) do país. Ao todo, foram convidados a sair 59 diplomatas de 23 países.



Segundo o comunicado citado pela AP, os países informados no decorrer do dia de hoje foram a Austrália, Albânia, Alemanha, Dinamarca, Irlanda, Espanha, Itália, Canadá, Letónia, Lituânia, Macedónia, Moldávia, Holanda, Noruega, Polónia, Roménia, Ucrânia, Finlândia, França, Croácia, República Checa, Suécia e Estónia. Além disso, sabe-se que a Rússia está ainda a ponderar a retaliação em resposta às medidas anunciadas pela Bélgica, Hungria, Geórgia e Montenegro.



"A 30 de Março, os chefes das missões diplomáticas de vários países acreditados na Federação Russa, que tomaram acções não amigáveis contra a Rússia 'em solidariedade' com o Reino Unido no caso Skripal foram convocados ao Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia", lê-se numa nota de imprensa colocada no site do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo. "Os embaixadores vão receber notas de protesto e serão informados sobre as medidas recíprocas", indica ainda o documento.



Lembre-se que anteriormente já tinham sido também expulsos 60 diplomatas norte-americanos, em retaliação pela expulsão de 60 diplomatas russos nos Estados Unidos. A Rússia decidiu ainda fechar o consulado dos EUA em São Petersburgo.



Londres e Lisboa sem problemas diplomáticos

Augusto Santos Silva garantiu que Reino Unido e Portugal não têm problemas, mesmo depois de ter decidido não expulsar diplomatas russos de Lisboa. "Ainda ontem recebi uma carta de Boris Johnson em que ele agradece vivamente a Portugal o gesto que teve, o apoio que deu, e diz que não desvaloriza em nada a importância da decisão que tomámos", garantiu o Ministro dos Negócios Estrangeiros português.



Kremlin defende que não foi a Rússia a iniciar uma guerra diplomática



"Não foi a Rússia que se envolveu numa guerra diplomática, não foi a Rússia que iniciou uma troca de sanções ou uma expulsão de diplomatas", disse o porta-voz do Kremlin,DmitryPeskov, em declarações aos jornalistas, esta sexta-feira. E prosseguiu: "a Rússia foi forçada a responder aos actos injustos e ilegítimos de Washington".

"O presidente russo, Vladimir Putin, ainda é a favor do desenvolvimento de boas relações com todos os países, incluindo os Estados Unidos", concluiu o porta-voz.

Do lado norte-americano, a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, disse esta quinta-feira que "não há qualquer justificação para a reacção russa". "Reservamo-nos ao direito de responder", continuou, acrescentando que "as opções estão a ser examinadas".

A responsável estimou ainda que Moscovo tinha "decidido isolar-se ainda mais", ao expulsar os diplomatas norte-americanos e encerrar o consulado dos EUA em São Petersburgo, depois de medidas idênticas tomadas por Washington.

Até agora, a Federação Russa anunciou a expulsão de 83 diplomatas ocidentais, aqueles norte-americanos mais 23 britânicos, já expulsos.

Antes, os EUA e 18 Estados da União Europeia, além de outros Estados ocidentais, anunciaram, desde segunda-feira, 122 expulsões. Com os 23 russos já expulsos pelo Reino Unido, a 20 de Março, são 145 os diplomatas russos que foram objecto de expulsão.

A estes, têm ainda de se acrescentar os sete membros da representação russa na sede da NATO, em Bruxelas, aos quais a Aliança Atlântica anunciou que irá retirar a acreditação. O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, indicou que "medidas suplementares, incluindo novas expulsões, não estavam excluídas nos próximos dias e próximas semanas".

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, António Guterres, inquietou-se por a tensão actual entre os EUA e a Federação Russa começar a assemelhar-se à da Guerra Fria.



Com Lusa