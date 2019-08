O Ministério Público (MP) de São Paulo recomendou esta quinta-feira o arquivamento da queixa de violação contra o futebolista brasileiro Neymar, alegando insuficiência de provas para acusar o avançado do Paris Saint-Germain."Após mais de um mês de exaustiva diligência feita pela delegacia e pelo acompanhamento do MP, decidimos pelo arquivamento por não haver provas suficientes do que foi alegado pela própria vítima", afirmou a procuradora Flávia Merlini, em conferência de imprensa.A modelo brasileira Najila Trindade apresentou uma queixa em 31 de maio, acusando Neymar de a ter violado no dia 15 do mesmo mês, num hotel de Paris."É impossível saber o que se passou entre quatro paredes. É a palavra dela contra ele, e não dispomos de provas suficientes para formar uma acusação", acrescentou a procuradora, sublinhando as contradições no inquérito. "Todas as provas circunstanciais entram em contradição com o que foi alegado", disse.Nos próximos dias, um juiz de primeira instância terá de decidir se encerra o caso ou não, e Flávia Merlini explicou que "o arquivamento não é uma absolvição", esclarecendo que o inquérito pode ser reaberto a qualquer momento se houver elementos novos que o justifiquem.No dia 30 de julho, a polícia de São Paulo já tinha indicado que não tinha indícios suficientes para avançar com o processo contra o jogador mais caro de sempre, que há dois anos trocou o FC Barcelona pelo PSG por 222 milhões de euros.Neymar admitiu a relação, mas disse sempre que tinha sido consentida e que tinha sido vítima de uma armadilha, enquanto o pai denunciou tentativas de extorsão.O avançado, de 27 anos, foi interrogado em 13 de junho num posto da polícia de São Paulo, enquanto Najila Trindade foi ouvida pelas autoridades em várias ocasiões.