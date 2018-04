Pedido do Supremo Tribunal espanhol acolhido pelas autoridades germânicas. Ex-presidente da Generalitat é acusado de crimes de sedição e peculato.

O Ministério Público alemão pediu a tramitação da extradição para Espanha do antigo presidente do governo regional da Catalunha Carles Puigdemont. O governante é acusado de crimes de sedição e peculato.



Com esta decisão, as autoridades germâmicas acedem ao pedido do Supremo Tribunal espanhol.