Um "vórtice polar" chegou aos Estados Unidos, tornando o território norte-americano mais frio do que algumas zonas da Antártida. o A vaga de frio vai atingir nos próximos dias a região do noroeste dos Estados Unidos, estando Chicago no epicentro.



No Minnesota, os termómetros podem rondar os -34º (e podem atingir os -57º). Para já, a neve atingiu já a fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, tendo as Cataratas do Niagara congelado. Também Nova Iorque já sentiu esta vaga de neve, que chegou aos dois metros de altura. "O ar mais frio da última geração está a afetar o sul, com a zona do Upper Midwest a sentir já temperaturas abaixo de zero", disse Dave Hennen, o meteorologista da CNN.



Veja as fotografias deste "vórtice polar" nos EUA.