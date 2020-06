Mineiro da Tanzânia encontra duas pedras preciosas e torna-se milionário

só são encontradas no norte da Tanzânia) e as suas cores variam entre verde, vermelho, lilás e o azul.



Um mineiro da Tanzânia ganhou 7,74 mil milhões de libras tanzanianas (cerca de três milhões de euros) depois de ter vendido duas pedras preciosas em bruto. Saniniu Laizer revelou que deseja construir uma escola e um centro comercial perto da sua aldeia. Mas primeiro vai organizar uma festa enorme.Saniniu Laizer, de 52 anos e com mais de 30 filhos, encontrou as duas maiores pedras de tanzanite de sempre e por elas o governo pagou-lhe 7,74 mil milhões de libras tanzanianas. As pedras tinham um peso combinado de cerca de 14 quilos. A tanzanite é particularmente valiosa pela sua raridade ( À BBC , Laizer disse que "vai haver uma grande festa" para a comunidade.A ocasião foi de tal forma especial que até o presidente do país, John Magufuli, telefonou a Laizer para o felicitar pela descoberta das pedras. O ano passado, a Tanzânia aprovou uma lei que permite aos mineiros venderem as pedras preciosas que encontrarem ao governo. Por norma estes trabalhadores não pertencem a nenhuma empresa, mas trabalham de forma individual, vendendo o que encontram.Em 2017, o governo do presidente John Magufuli construiu um muro de 24 quilómetros em redor da zona onde existe a tanzanite, tendo registado no ano seguinte um aumento dos lucros do setor mineiro, enquanto prejudicava estes mineiros "particulares".