Mario Sepulveda passou 69 dias numa mina colapsada. "Este salvamento terá sucesso", afirmou.

Em 2010, Mario Sepulveda passou mais de dois meses debaixo da terra, preso numa mina de cobre e ouro que desabou. Ele é um dos 33 mineiros cuja provação captou as atenções do mundo inteiro, e divulgou uma palavra de apoio aos rapazes tailandeses que estão presos num complexo de cavernas.



"Gostaria de enviar os meus cumprimentos e muita força aos socorristas e às famílias das doze crianças. Não tenho dúvidas de que se o governo da Tailândia der tudo e fizer todos os esforços humanamente possíveis, este salvamento terá sucesso. Que Deus vos abençoe", afirmou num vídeo divulgado nas redes sociais.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="es" dir="ltr">Con la ayuda y fuerza del gobierno de Tailandia y el mundo entero! Oremos por esos 12 Niños que salgan lo más pronto posible! Hago un llamado a todos los que a nosotros también nos recataron no podemos dejarlos solos!! <a href="https://t.co/FGcGF8qEaa">pic.twitter.com/FGcGF8qEaa</a></p>— Mario Sepúlveda (@SuperMarioChile) <a href="https://twitter.com/SuperMarioChile/status/1014571603148070912?ref_src=twsrc%5Etfw">4 de julho de 2018</a></blockquote>

Ao todo, os 33 mineiros passaram 69 dias na mina colapsada. Ficaram presos a 5 de Agosto de 2010, a 625 metros de profundidade, e durante 17 dias foram dados como mortos.



As autoridades chilenas conseguiram criar um pequeno túnel por onde faziam passar água e comida, bem como outros objectos para facilitar a vida dos mineiros. Mais de dois meses depois, os 33 mineiros foram retirados através de uma cápsula desenhada para o efeito.



A mulher de Sepulveda, Katty Valdivia, endereçou um e-mail às famílias dos mineiros. "Estamos a rezar por cada um de vós, por cada família e por estas crianças. Quero que saibam que compreendemos o que estão a passar – a angústia, o desespero, e a agonia que sentem", escreveu.