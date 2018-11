A hondurenha contou à ABC News o momento de pânico que viveu com três das filhas na fronteira entre o México e os EUA. Apesar de tudo, Maria Meza espera conseguir entrar no país com as suas filhas.

Numa fotografia que foi reproduzida e comentada mundialmente, Maria Meza é vista a fugir com três filhas de uma das várias bombas de gás lacrimogéneo atiradas por soldados norte-americanos contra migrantes, perto da fronteira entre o México e os EUA no passado domingo.

A hondurenha, de 39 anos e mãe de nove filhos com idades entre os 5 e os 16 anos, fugiu da cidade de Villanueva para conseguir escapar à violência de gangs e ao desemprego – condições de vida que a própria descreveu como "terríveis" à ABC News. Nas Honduras, Meza ganhava 800 lempiras para sustentar os seus filhos (cerca de 28,81 euros) por semana e já tinha perdido o seu filho mais velho para um gang. "O salário não era suficiente para os suportar", explicou. "Disseram-me que os Estados Unidos eram um país de oportunidades onde uma pessoa poderia trabalhar, por isso vim para cá para conseguir sustentar as minhas crianças", contou.

Antes de decidir partir, o seu filho mais, com 16 anos, contou-lhe que estava a ser pressionado para entrar no gang Mara e vender drogas, o que ele próprio já consumia por vontade própria. Apesar de Meza lhe ter implorado para não o fazer, um dia membros do gang apareceram na sua casa e pediram-lhe permissão para o seu filho juntar-se ao grupo. Ela disse que não, mas eles levaram-no na mesma. "Disseram-me que ele já não era meu filho e que o tinha perdido", revela.



Nessa altura, também para evitar o seu outro filho com 14 acabasse por ser recrutado para o mesmo gang, Meza decidiu abandonar as Honduras. Dos nove filhos, três ficaram nas Honduras, um já estava há dois anos no estado do Louisiana, nos EUA, e o resto veio com a mãe na caravana que transportou milhares de migrantes até à fronteira entre o México e o território norte-americano.

Quando chegou perto da fronteira, os seus problemas estavam longe de acabar: a situação com os migrantes tem sido caótica e os soldados norte-americanos tem andado a responder com gás lacrimogéneo para dispersar as pessoas. Meza e as suas filhas foram apanhadas num desses momentos quando três bombas com esse gás caíram perto delas. "Senti que não conseguia ver nada por causa do fumo", descreve, acrescentando que estava tão assustada como as crianças. "Estava asfixiada", disse, contando que as suas filhas ficaram a tossir durante dois dias após inalarem o gás. "Naquele momento, fiquei aterrorizada e senti que ia morrer com elas."

Na segunda-feira, Donald Trump defendeu o uso de gás lacrimogéneo contra os migrante e garantiu que ninguém entra no país a não ser que o façam de forma legal.