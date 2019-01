O número de mortos no incêndio após a explosão de um oleoduto em Tlahuelilpan, no Estado de Hidalgo, centro do México, subiu para 89 nas últimas horas.

O número de mortos no incêndio após a explosão de um oleoduto em Tlahuelilpan, no Estado de Hidalgo, centro do México, subiu para 89 nas últimas horas, anunciaram hoje as autoridades mexicanas.



"De domingo para hoje, infelizmente, houve mais quatro mortes, disse o ministro da Saúde mexicano, Jorge Alcocer, durante uma conferência de imprensa, atualizando o número de mortos para 89 no incêndio.



Na manhã de hoje, durante a conferência de imprensa do Presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, Alcocer explicou que 51 pessoas continuam internadas em centros hospitalares.



Nas últimas horas, dois jovens também foram transferidos para um centro especializado em Galveston, no Texas, nos Estados Unidos.



"Temos que lhes dar a maior atenção (...) Há muitas possibilidades de salvar as suas vidas, que é a nossa primeira e única tarefa", disse o ministro.



Por seu lado o Presidente mexicano limitou-se a dizer que a tragédia é "muito dolorosa".



"Não podemos dizer outra coisa, estamos a tentar salvar vidas. Essa é a coisa mais importante", acrescentou López Obrador.



Na sexta-feira à tarde, um grupo de residentes no município de Tlahuelilpan, perfurou um oleoduto e começou a roubar combustível de forma muito rudimentar.



Após cerca de duas horas e apesar da presença do exército, que pouco podia fazer para controlar as centenas de pessoas que vinham roubar a gasolina, registou-se uma forte explosão que gerou um incêndio de grandes proporções.



Desde que chegou ao poder a 1 de dezembro, López Obrador desencadeou um combate contra o roubo de combustível dos oleodutos da empresa estatal Pemex, que já provocou milhões de dólares em perdas.



Para este fim, reforçou com milhares de agentes a segurança dos oleodutos e aumentou o transporte da gasolina em camiões cisternas, o que tem causado uma crise de escassez em dez estados, com estações de serviço fechadas e uma corrida aos combustíveis.