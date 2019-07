Carla Gallén e à namorada num meio de transporte público em Barcelona, Espanha.









Um ataque homofóbico que Carla decidiu gravar e mais tarde partilhar nas redes sociais, até porque, além do ataque, não houve nenhum passageiro que as tivesse defendido.Apenas uma mulher tentou impedir a mulher quando esta se aproximou do casal para lhes retirar o telemóvel.A minha companheira e eu sofremos uma agressão homofóbica no metro. Uma mulher insultou-nos e agrediu-nos por nos estarmos a beijar", escreveu Gallén no Twitter com o vídeo do momento a acompanhar.