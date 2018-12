Os pais de uma menina de dois anos com um cancro agressivo lançaram uma campanha mundial para encontrar um tipo muito raro de sangue. Zainab Mughal, filha de dois paquistaneses, precisa urgentemente de transfusões para sobreviver.

Em Setembro, de acordo com o Independente, a criança foi diagnosticada com um neuroblastoma, um tipo de cancro que afecta crianças até aos cinco anos e que se desenvolve nas células nervosas. Por a quimioterapia não resultar, os pais procuram agora outra solução.

O tumor da menina começou por crescer no abdómen. Para o combater, necessidade de dois transplantes de medula óssea e um dador compatível com o seu tipo de sangue.

A presença do antigénio Indian B – moléculas que, quando introduzidas no organismo, levam o sistema imunitário a produzir anticorpos – é bastante comum nas células dos glóbulos vermelhos. No entanto, em populações do Paquistão, Irão e Índia, há carência de antigénio. Consequentemente, a criança só pode receber transfusões de pessoas com as mesmas características.

Até à data, foram testadas mais de mil amostrar de sangue – e apenas três são comatíveis. De acordo com os médicos, a criança precisa de pelo menos dez dadores que sejam compatíveis. "É tão raro que é a primeira vez que vejo [este tipo de sangue] em mais de 20 anos de profissão", afirmou Frieda Bright, responsável pelo laboratório do banco de sangue sem fins lucrativos OneBlood.

"Ela foi diagnosticada há cerca de dois meses mas esta coisa tem crescido no estômago dela há mais de dez meses. Ela precisa urgentemente de doações de sangue para conseguir sobreviver e combater o cancro que a está a matar. O sangue não a vai curar, mas é muito, muito importante para a apoiar enquanto realiza os tratamentos", disse o pai da menina, Raheel Mughal.