McDonals irá substituir totalmente o staff por quiosques self-service

A cadeia de fast-food McDonald’s substituirá por completo o staff por ecrãs LED. Até 2020, todos os estabelecimentos McDonald’s nos EUA terão apenas máquinas de self-service.

Esta medida está a ser implementada noutras cadeias norte-americanas, incluindo marcas como os restaurantes Panera Bread e Chili's. Esta desumanização das cadeias alimentares é acompanhada pela criação do robot "Flippy" que é capaz de virar hambúrgueres. Outras ideias incluem restaurantes virtuais que eliminam a necessidade de um staff, sendo apenas preciso a entrega ao domicílio.

A subida dos custos de mão-de-obra tem sido respondida com estes avanços tecnológicos. Os proprietários destas cadeias não sacrificam a qualidade do produto e têm menos despesas com os salários dos funcionários. Em complemento, explica a imprensa norte-americana, os consumidores apreciam a novidade e conveniência.