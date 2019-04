Theresa May quer novo adiamento do Brexit

Theresa May anunciou que vai pedir à União Europeia um novo adiamento do Brexit - até agora previsto para 12 de abril caso o parlamento não aprovasse o acordo de saída negociado entre Londres e Bruxelas - num esforço adicional para "superar" o nó górdio em que parece ter-se transformado o processo da saída do bloco europeu.

A primeira-ministra May revelou que a extensão do artigo 50.º do Tratado de Lisboa que vai pedir a Bruxelas será "tão curta quanto possível", tendo de terminar antes de 22 de maio de forma a que o Reino Unido não seja obrigado a participar nas eleições europeias que arrancam a 23 do mesmo mês. Este curto adiamento terminaria se e logo que fosse obtido um acordo de saída capaz de receber apoio maioritário no parlamento britânico. A chefe do governo conservador admite haver muitos partidários da saída dura, incluindo entre os "tories", contudo reiterou que prefere uma saída acordada e que irá lutar por ela.



May demonstrou ainda disponibilidade para negociar com o líder da oposição e secretário-geral trabalhista, Jeremy Corbyn, o modelo em que deve assentar a relação futura com a UE, porém salvaguardando que qualquer potencial acordo terá de incluir o tratado jurídico que define os termos do divórcio.



Relacionado Deputados britânicos avançam com proposta para adiar Brexit Parlamento britânico volta a chumbar todas as alternativas ao Brexit União Europeia considera mais provável Brexit sem acordo Continuar a ler No entender da primeira-ministra, a abordagem da Câmara dos Comuns, que recentemente tomou conta do processo, não permitiu ultrapassar o bloqueio político-institucional, pelo que a possibilidade de negociar com Corbyn uma outra via abre novas possibilidades. O líder do "labour" tem vindo a insistir que o Reino Unido deve negociar uma união aduaneira abrangente e permanente com a UE, cenário até aqui rejeitado em Downing Street.



Se May e Corbyn alcançarem um acordo (ou se outro qualquer acordo for forjado nos próximos dias), a primeira-ministra assegurou os líderes dos dois maiores partidos britânicos acordaram que o mesmo será levado a votação na Câmara dos Comuns antes da próxima cimeira europeia extraordinária, marcada para 10 de abril precisamente para discutir o ponto de situação no processo do Brexit.



Seja como for, a governante explicou que se não consensualizar uma posição com Corbyn, então os deputados terão oportunidade de votar uma série de possibilidades referentes à relação bilateral que o Reino Unido e a UE vão ter depois de consumado o Brexit. May comprometeu-se ainda a adotar como posição do governo aquilo que viesse neste caso a ser determinado pela Câmara dos Comuns, isto se Corbyn também vinculasse o Partido Trabalhista ao caminho escolhido pelos deputados.



Esta segunda-feira, das quatro moções alternativas votadas e que foram todas rejeitadas, a que esteve mais perto de ser aprovada (foi rejeitada por apenas três votos) dizia respeito à constituição de um espaço aduaneiro com a União, o que pode ser um fator que pressione May a aproximar-se das pretensões de Corbyn.



Estes anúncios foram feitos pela líder dos "tories" esta tarde à saída do conselho de ministros em que o governo conservador tentou traçar o caminho a seguir depois de ontem o parlamento ter chumbado todas as alternativas ao acordo de saída negociado entre a primeira-ministra e os líderes europeu, que por sua vez já foi três vezes rejeitado pela Câmara dos Comuns.



Na última cimeira europeia ficou estipulado que a Grã-Bretanha tem de apresentar a Bruxelas, até 12 de abril, um plano alternativo que tem posteriormente de ser aceitado pelos restantes 27 líderes europeus, caso contrário o Reino Unido abandona a União sem enquadramento jurídico, ou seja de forma desordenada. Esta decisão surgiu depois do segundo chumbo ao acordo de saída de May como alternativa à saída inicialmente prevista para 29 de março.