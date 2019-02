May prometeu votação na Câmara dos Comuns para o adiamento do Brexit ou um Brexit sem acordo, se o seu plano para a saída do Reino Unido da União Europeia não for aprovado.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, afirmou esta terça-feira que o Reino Unido apenas irá deixar a União Europeia sem acordo se o parlamento do país o quiser. Em declarações, May refere que irá propôr que a Câmara dos Comuns vote entre um no-deal do acordo sobre o Brexit ou no adiamento da saída do Reino Unido da União Europeia se o seu plano, que será apresentado no próximo mês, falhar.



De acordo com a BBC, é esperado que Theresa May prometa à Câmara dos Comuns do Reino Unido um voto de confiança sobre o seu plano de Brexit no próximo dia 12 de março. Se tal não acontecer, os deputados do parlamento britânico irão votar no dia seguinte se apoiam um no-deal. E, se este rejeitar a ausência de acordo sobre o Brexit , uma votação, no dia 14 de março, para o adiamento do Artigo 50 do Tratado de Lisboa, a cláusula acionada a 29 de março de 2017 que permite a um país deixar de ser membro da União Europeia de forma unilateral.



Na Câmara dos Comuns, May afirmou que qualquer extensão às negociações do Brexit iriam criar "um penhasco muito mais íngreme". "Uma extensão não pode retirar o no-deal da mesa de negociações. A única maneira de o fazer é revogar o Artigo 50, que não irei fazer, ou votar a favor de um acordo", disse, referindo que a "credibilidade da democracia está em jogo".



Em reação, o líder da oposição indicou que deve existir um voto de "confirmação" público do parlamento caso o acordo do Brexit venha a ser aprovado pela Câmara dos Comuns. "Não podemos arriscar a indústria do país e o dia-a-dia das pessoas e, por isso, mesmo que este acordo passe num futuro próximo, acreditamos que deve existir uma votação pública de confirmação para saber se as pessoas sentem que foi para isto que votaram", afirmou.