Primeira-ministra britânica acredita que aumento do prazo ajudará parlamento a chegar a um acordo.

A primeira-ministra, Theresa May, confirmou, esta quarta-feira, que pediu à União Europeia a extensão do prazo de saída do Reino Unido do bloco europeu até 30 de junho de modo a que o parlamento britânico consiga chegar a acordo para aprovar um documento que oficialize o Brexit.



"Não estou preparada para atrasar [a confirmação] do Brexit além de 30 de junho", disse num comunicado divulgado em Downing Street, assumindo que a não confirmação da saída a 29 de março, como ficou definido, era uma matéria de "grande pesar pessoal".



"Espero ardentemente que os legisladores encontrem maneira de apoiar o acordo que negociei com a União Europeia", disse a chefe de

de governo britânica, pedindo aos deputados que defendam o resultado do referendo.



"Tenho a certeza que o povo já está farto. Está cansado das disputadas, das jogadas políticas, dos deputados a falarem apenas do Brexit. Vocês [cidadãos britânicos] querem que cheguemos ao fim desta fase e acabemos com isto. Eu também, estou do vosso lado", disse May, deixando um recado: "É altura de os deputados decidirem."



A decisão de May pedir um adiamento pode, ainda assim, estar comprometida visto que o Conselho Europeu avisou que um adiamento só pode acontecer se o parlamento britânico aprovar o acordo de May que já foi chumbado duas vezes. Isto parece estar longe de se realizar, já que os deputados que chumbaram o acordo (e são membros do seu próprio partido, da oposição e do DUP) não mostram sinais de mudar de ideias sobre a sua decisão. Além disso, antes do comunicado ser divulgado, Jeremy Corbyn, líder trabalhista, abandonou as conversações sobre o Brexit em protesto por estar presente um representante do Grupo Independente, que inclui dissidentes do Partido Trabalhista (Labour). A reunião incluía a primeira-ministra britânica e os partidos da oposição.



Um porta-voz do político explicou que Corbyn saiu da reunião por este "não ser o encontro que foi marcado": "Os termos da negociação foram rompidos", defendeu, frisando que o governo do Reino Unido "está num caos tal que não consegue controlar a reunião que ele próprio convoca".



Chuka Umunna, o ex-membro do Partido Trabalhista e o representante do Grupo Independente que estava presente na reunião, comentou a saída de Jeremy Corbyn: "É um comportamento extraordinário do líder da oposição, de certa forma juvenil, num momento que exige a todos que correspondamos às expectativas e iniciemos uma forma de diálogo para acabar com este caos." Também o líder dos liberais-democratas, Vincent Cable, reagiu à atitude de Corbyn, descrevendo-a como "estranha" num período de "crise nacional".