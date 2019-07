Este é o maior homicídio em massa nas últimas duas décadas no Japão . O último ocorreu em 2001, quando um outro incêndio matou 44 pessoas no distrito de Kabukicho, em Tóquio.Uma mulher, que viu o suspeito ser detido, afirma ter ouvido a mesma justificação. "Parecia muito chateado, gritava que o tinham plagiado. Dizia: roubaram a minha ideia", contou a mulher aos jornalistas no local. "Estava descalço e coberto de sangue, e tinha perdido a pele dos braços devido às queimaduras. O seu cabelo também estava queimado", acrescentou.O homem levou até ao estúdio, numa mala, pelo menos um recipiente com gasolina. Regou a área ao redor do estúdio de animação e gritou "morram" antes de lhe pegar fogo, avançou a estação televisiva Nippon.No incêndio morreram 33 pessoas e outras dez estão em estado crítico, revelaram as autoridades. De acordo com Reuters, o suspeito já tinha sido detido por assaltar uma loja de conveniência e tinha também sido tratado por problemas psicológicos.