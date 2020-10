Cortou corpo de milionário chinês em 108 pedaços. Foi condenado a 10 anos de prisão

Li Zhao foi condenado a 10 anos e seis meses de prisão pela morte do milionário chinês Gang Yuan, em 2015. O dois homens eram primos por afinidade - Zhao era primo da mulher de Yuan -, mas uma discussão entre os dois acabou por ditar o trágico destino do milionário.O homicida agora condenado alvejou a vítima e depois cortou o corpo em 108 pedaços, na tentativa de se desfazer das provas. O crime aconteceu no Canadá.O facto do homem ter mostrado remorsos terá sido fundamental para atenuar a pena dada pelo Supremo Tribunal de British Columbia. "Para aqueles que deram referências do carácter de Zhao, o seu comportamento naquele dia não se enquadra na personalidade gentil, amistosa e não-violenta que conhecem", referiu o juiz, citado pela BBC.Os dois homens envolveram-se numa discussão, depois de Yuan ter proposto a Zhao casar com a filha deste. A família de Zhao vivia toda na mansão de Yuan em Oeste Vancouver, no Canadá.Aos 42 anos, o milionário chinês era conhecido pela fortuna que fez nas indústrias do petróleo e carvão, mas também por uma vida privada preenchida, tendo sido casado por diversas vezes. A filha de Zhao é a estrela de realitys shows, Florence Zhao. O pai achou a proposta feita pelo primo de "incesto" e isso levou a que os dois se envolvessem numa discussão acalorada.No meio da disputa, Zhao acabou por balear Yuan. Durante o julgamento, Zhao admitiu que neste momento "não conseguia pensar em nada".Depois de matar o primo com uma arma de fogo, Zhao que é caçador desportivo, tentou desfazer-se do corpo cortando-o em 108 partes que colocou em sacos de plástico. A seguir dormiu uma sesta e cozinhou noodles para o pequeno-almoço. Não chegou a comê-los. A mulher e a sogra denunciaram-no à polícia.Zhao está detido desde 2015 e a sentença lida na segunda-feira vai descontar esse tempo da pena final. Cada dia que passou detido vai contar como 1,5 para descontar na pena, pelo que só irá ficar preso mais dois anos e quatro meses.A fortuna de Yuan está avaliada, segundo o South China Morning Post, em 15,8 milhões de dólares (13,4 milhões de euros) que vão ser divididos pelos cinco filhos.O próprio Zhao é conhecido como sendo rico e a sua filha Florence até participou no reality show online Ultra Rich Asian Girls (Jovens asiáticas ultra-ricas, em português), que retratava a vida de jovens imigrantes chineses em Vancouver.