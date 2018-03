O fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, admitiu que a rede social que fundou "cometeu erros", referindo-se ao escândalo da Cambridge Analytica. Zuckerberg respondeu pela primeira vez às notícias que fizeram a sua empresa perder milhões em bolsa nos últimos dias.O bilionário prometeu que iria introduzir mudanças que tornariam mais complicado a outras aplicações reunirem informação dos utilizadores do Facebook. Em resposta a um utilizador, Zuckerberg anunciou que dará uma entrevista à CNN, brevemente."Eu comecei o Facebook e, no fim do dia, sou responsável pelo que acontece na nossa plataforma", disse o fundador da empresa num comunicado divulgado na sua página social da rede."Temos responsabilidades de proteger os vossos dados. E se não o conseguimos fazer, não merecemos servir-vos", diz Zuckerberg.O líder da empresa assegura que está a trabalhar para perceber o que aconteceu e desenvolver uma estratégia para assegurar que não volta a acontecer. "A boa notícia é que as acções mais importantes que podíamos tomar para prevenir isto de voltar a acontecer foram já tomadas há vários anos. Mas há mais a fazer e temos de dar o passo em frente."Num comunicado, a empresa informa ainda, em seis pontos, quais são as medidas que vai tomar após esta polémica. "Rever a plataforma", "dizer às pessoas utilizações abusivas de dados"; "desligar o acesso a aplicações que não são utilizadas"; "restringir a informação conseguida por login"; "encorajar os utilizadores a gerirem que aplicações utilizam"; e "recompensar quem encontre vulnerabilidades no sistema".