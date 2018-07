Encontro ocorre a 9 de Julho. Serão tratados pormenores de visita de Costa a Angola e de João Lourenço a Portugal.

Marcelo Rebelo de Sousa vai receber Manuel Augusto, o ministro das Relações Exteriores de Angola, na segunda-feira dia 9 de Julho. É a primeira visita oficial do novo ministro angolano a Portugal e será recebido no Palácio de Belém. Augusto deverá chegar a Lisboa já esta sexta-feira.

A notícia foi avançada pelo jornal angolano Vanguarda. A mesma fonte indica que deverão ser tratados pormenores da viagem de Costa a Luanda e de João Lourenço a Lisboa.



No dia 10 de Julho, o Presidente da República deverá receber Carlos Alberto Fonseca, novo embaixador angolano em Lisboa, para a apresentação de credenciais. Nessa altura, Augusto deverá participar no EuroAfrican Fórum no Estoril, onde participa ainda Durão Barroso.



Esta semana, João Lourenço afirmou que as relações com Portugal "estão boas". Visitará Portugal "logo que estiverem criadas as condições", mas desde que Costa venha a Angola primeiro.



Até agora, não foi confirmado nenhum encontro entre Manuel Augusto e António Costa.