Antigo futebolista argentino teve alta da clínica em Buenos Aires, na qual foi operado a uma hemorragia gástrica.

O antigo futebolista argentino Diego Maradona teve este domingo alta da clínica em Buenos Aires, na qual foi operado no sábado a uma hemorragia gástrica, informou o seu advogado Matias Morla.



"Diego Maradona saiu do hospital e vai prosseguir a convalescença em casa", escreveu Morla na rede social Twitter.



O advogado agradeceu a todo o pessoal médico e auxiliar que acompanhou Maradona e garantiu que o antigo futebolista "está grato a todos os que se têm preocupado com ele".



Maradona, de 58 anos, foi operado no sábado à noite depois de lhe ter sido detetada a hemorragia em exames médicos de rotina, que realizou em 04 de janeiro.



Diego Maradona, considerado um dos melhores futebolistas de sempre, treina atualmente o Dorados de Sinaloa, da segunda divisão mexicana.