Documento assinado pelo cardeal Ricardo Ezzati foi publicado e retirado horas depois. Vítimas de abusos por parte de padres chilenos dizem que igreja está a transformar crimes em demonstrações de afecto.

O documento está assinado pelo cardeal de Santiago do Chile, Ricardo Ezzati, acusado de encobrir os casos de abusos sexuais no seio da igreja católica chilena, e pretende ser um manual de boas práticas para gerir a relação entre sacerdotes e fiéis. Assim, passa a ser proibido aos padres dar "abraços demasiado apertados", "dar palmadas nos glúteos ou tocar nas áreas genitais ou no peito", "dar massagens", "beijar na boca" e "recostar-se ou dormir com meninos, meninas ou adolescentes". O documento não fala directamente de abusos sexuais, preferindo usar expressões como "sinais ambíguos" e "factos dolorosos".

Segundo o cardeal, o documento era apenas uma versão de trabalho e o documento definitivo, chamado Orientações que promovem o bom trato e uma saudável convivência pastoral, devia ser apresentado apenas em Abril de 2019. A polémica causada pela divulgação do manual levou à retirada do mesmo do site, segundo o El País, e levou o arcebispado a revelar que algumas expressões serão corrigidas pois "não são adequadas e prestam-se a interpretações erradas". "Pedimos desculpas e publicaremos uma nova versão [do documento] tão rápido quanto possível", disse a instituição católica em comunicado.

No capítulo sobre "amostras de afecto", o cardeal do Chile refere que estão proibidos os "abraços por trás", "lutar ou realizar jogos que obriguem a toques inapropriados", "qualquer expressão de carinho que crianças, adolescentes ou pessoas vulneráveis recusem ou não aceitem". Segundo o manual, o tacto deve ser "utilizado somente de acordo com o que é adequado ou considerado correcto pela cultura local".

"Material sexualmente explícito ou pornográfico é absolutamente inadmissível", avisou ainda o arcebispado, recordando aos sacerdotes que não devem "violar a privacidade, olhando ou tirando fotografias a meninos, meninas e adolescentes ou pessoas vulneráveis, enquanto estas estão nuas, a vestir-se ou a tomar banho".

Ao El País, Jaime Concha, médico chileno que, entre os 10 e os 17 anos sofreu abusos cometidos por religiosos do colégio que frequentou, não calou a sua indignação e rotulou o manual como uma "vergonha". "[O documento] Demonstra claramente que a igreja não percebeu nada do que se passou", atirou, acrescentando: "não se trata de demonstrações de carinho, mas de crime cometidos contra crianças e adolescentes. Foi o que nos fizeram quando nos atacaram sexualmente".

Esta sexta-feira, o Papa Francisco reduziu à condição de leigo Fernando Karadima, um carismático ex-padre chileno condenado por pedofilia num caso que ensombrou a viagem do pontífice argentino ao Chile, em Janeiro. "O santo padre tomou esta decisão excepcional em consciência e para o bem da Igreja", explicou o Vaticano em comunicado.

Fernando Karadima, actualmente com 88 anos, foi condenado pela justiça chilena por actos de pedofilia em 1980 e 1990. Em Abril de 2011, a igreja do Chile pediu perdão por todas as agressões sexuais a crianças cometidas por membros do clero e pela falta de capacidade de resposta.

O caso ressurgiu em 2015, com a decisão de Francisco nomear Juan Barros bispo de Osorno quando era suspeito de encobrir os abusos de Fernando Karadima.

Durante a visita ao Chile, no início do ano, o Papa argentino tomou a defesa de Barros, reclamando "provas" do seu envolvimento, antes de se desculpar e envolver a igreja do Chile numa grande operação de questionamento.

No final de Abril, Francisco recebeu longamente no Vaticano três vítimas de Fernando Karadima, antes de convocar, em meados de maio, todos os bispos do Chile, para três dias de reflexão, após os quais todos se demitiram. Depois, o Papa aceitou sete das demissões, entre as quais a de Barros e as de vários bispos directamente suspeitos de abusos sexuais.