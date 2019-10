A video circulating online shows warning shots fired as protesters and police clash at the junction of Waterloo and Nathan Roads pic.twitter.com/8WZPtAFhwC — SCMP Hong Kong (@SCMPHongKong) October 1, 2019

Um manifestante foi atingido no ombro com uma bala de arma de fogo, durante os protestos em Admiralty, Hong Kong. A superintendente da polícia local Yolanda Yu Hoi-kwan confirmou que as autoridades balearam um jovem de 18 anos, dizendo-se "triste" pelo acontecimento."Por volta das 16h (9h em Lisboa), um grupo grande de manifestantes violentos atacaram os agentes da polícia na Tai Ho Road", diz a superintendente num vídeo gravado para o Facebook. "Um dos agentes sentiu que corria risco de vida e disparou contra um dos atacantes.""A bala atingiu um jovem de 18 anos e a área em torno do seu ombro esquerdo foi atingida. Ele estava consciente quando foi levado para o hospital", acrescenta Hoi-kwan. "A polícia não queria mesmo que houvesse feridos, por isso sentimo-nos muito tristes. Avisamos os manifestantes violentos para que parem de quebrar a lei imediatamente, porque vamos impor a lei."Nas redes sociais há imagens de socorristas a ajudá-lo. Segundo um amigo, o manifestante encontra-se em estado crítico e está no hospital Princess Margaret. Está a ser submetido a cirurgia.