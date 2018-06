O quarto de hotel onde o cantor columbiano Maluma estava hospedado em Moscovo, perto da Praça Vermelha, foi assaltado.De acordo fontes policiais, citadas pelo portal russo RBC, os ladrões roubaram mais de 600 mil euros em objectos de luxo, incluindo um saco da Louis Vuitton, 11 relógios de luxo, vários items da Cartier e 10 óculos com diamantes e pérolas nas armações.O cantor de "Felices los 4" estava hospedado no Four Seasons Hotel, perto da Praça Vermelha, para assistir ao Mundial. A polícia de Moscovo abriu uma investigação ao suspeito de roubo desta terça-feira, avançou a agência Interfax."Nós tratamos questões de segurança com muita seriedade e informámos a polícia prontamente", disse a porta-voz do hotel à Reuters.Esta terça-feira, Maluma escreveu nas redes sociais que estava a caminho de Saransk, para assistir ao jogo Colômbia - Japão. Contudo, a selecção colombiana perdeu 2-1.