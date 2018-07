Segundo Osatanakorn, o coordenador das operações de salvamento, o local foi afectado por chuvas torrenciais, mas a água não afectou as condições de resgate. Hoje os mergulhadores esperam demorar ainda menos tempo a retirar da gruta as crianças e treinador.



A terceira operação arrancou cerca das 10 horas (4 da manhã em Lisboa). As autoridades esperam que a operação acabe ainda mais depressa que as nove horas de duração de ontem.

A décima primeira pessoa já foi retirada da gruta de Tham Luang, na Tailândia, com uma maca, avança a agência Reuters. Só faltam o treinador e mais um rapaz.Hoje decorre o terceiro dia de operações de resgate na caverna de Tham Luang, onde doze crianças e o treinador de futebol estavam presos desde 23 de Junho.Entre domingo e segunda-feira, foram salvas oito crianças. Hoje, serão retiradas as cinco pessoas que ainda ficaram dentro da caverna: quatro rapazes e o treinador. Este último deverá ser resgatado no fim da operação de salvamento.19 mergulhadores estão envolvidos no esforço para retirar os últimos cinco elementos da equipa de futebol Javalis Selvagens que ainda estavam na gruta de Tham Luang ao início desta terça-feira.