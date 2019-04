Cônsul honorária de Portugal em Colombo diz que se trata de um turista que se encontrava no hotel Kingsbury. Ataques já fizeram mais de 150 mortos.

As celebrações do Domingo da Ressurreição, o dia mais importante de entre os rituais da Semana Santa, ficaram marcadas por uma série de atentados coordenados contra três igrejas, quatro hotéis ( Kingsbury Hotel, o Shangri-La e o Cinnamon Grand Colombo) e uma zona comercial na capital do Sri Lanka, Colombo, que fizeram pelo menos 185 mortos - incluindo 35 estrangeiros - e mais de 465 feridos. Entre as vítimas mortais encontra-se um cidadão português, que se encontraria no Kingsbury.











Em declarações à Lusa via telefone, a cônsul de Portugal em Colombo, Preenie Pine explicou que a vítima era "um jovem português, com idade que ronda os 30 anos". De acordo com a cônsul há mais portugueses no país, mas "estão todos bem", acrescentando que está a dar apoio à mulher da vítima. "É um dia muito triste, estamos chocados", frisou.

Fonte policial avançou à agência de notícias francesa France Presse, que as autoridades já registaram 45 mortos na capital Colombo, 67 em Negombo, uma localidade mais a norte, e 25 em Batticaloa, a este do país. As explosões ocorreram "quase em simultâneo", pelas 08h45 (03h15 em Portugal), de acordo com fontes policiais citadas por agências internacionais. Horas depois, uma sétima explosão atingiu o hotel Tropical Inn, onde morreram pelo menos duas pessoas, seguida de uma outra numa zona comercial nos arredores da capital.





2 dead in an explosion took place inside a small hotel in Dehiwela pic.twitter.com/wR5wMinueb — Azzam Ameen (@AzzamAmeen) 21 de abril de 2019







O ministro da Defesa, Ruwan Wijewardene, descreveu o ataque como um ato "terrorista", que terá sido perpetrado por "extremistas religiosos". Os atentados ainda não foram reivindicados. "Todos os culpados envolvidos neste infeliz incidente terrorista serão detidos o mais rapidamente possível", garantiu também, dizendo que os autores já foram identificados. Imagens difundidas pelos meios de comunicação locais e nas redes sociais mostram a magnitude da explosão pelo menos em uma das igrejas, com o teto do templo semidestruído, escombros e corpos espalhados enquanto muitas pessoas os tentam socorrer.

Em declarações à nação, o presidente, Maithripala Sirisena, apelou à calma e à unidade. "Por favor, permaneçam calmos e não sejais enganados por rumores", pediu Sirisena numa mensagem deixada a um país onde os confrontos têm sido frequentes no passado em reação a eventos violentos. O presidente mostrava-se "em choque" e triste com o sucedido, esclarecendo que "investigações estão em andamento para descobrir que tipo de conspiração está por detrás destes atos cruéis".

Também o primeiro ministro do país, Ranil Wickremesinghe, liderou uma reunião ade emergência com altos cargos das forças de segurança e outros membros do Governo, entre eles o ministro para as Reformas Económicas e a Distribuição Pública, Harsha de Silva, que deu detalhes do encontro na rede social Twitter. O governo decretou recolher obrigatório, de 12 horas, suspendeu o acesso às redes sociais por "uso indevido" de informação e bloqueou aplicações de troca de mensagens. O Ministério da Educação anunciou o encerramento de todas as escolas do país na segunda e terça-feira.

Ataques contra minorias religiosas na ilha têm sido habituais no passado, o último em 2018, quando o governo teve de declarar estado de emergência após confrontos entre muçulmanos e budistas cingaleses com dois mortos e dezenas de detidos.

No Sri Lanka, antigo território português, a população cristã representa 7%, enquanto os budistas rondam 67%, os hindus são 15% e os muçulmanos 11%.

Atentados desta magnitude não tinham tido lugar no Sri Lanka desde a guerra civil entre a guerrilha tâmil e o Governo, um conflito que durou 26 anos e terminou em 2009, e que deixou, de acordo com dados da ONU mais de 40.000 civis mortos.

