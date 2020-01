Mais de 10 mil camelos vão ser mortos na Austrália porque bebem muita água

Anangu Pitjantjatjara Yankunytjatjara (APY). Algumas comunidades religiosas hesitaram relativamente a esta matança, por considerarem os camelos, que aparecem na Bíblia, sagrados.



Mais de 10.000 camelos selvagens serão mortos na Austrália por atiradores profissionais. O motivo? Bebem muita água, necessária num momento em que o país é devastado por incêndios.O abate, que terá início esta quarta-feira e deverá demorar cerca de cinco dias, foi ordenado pelos líderes aborígenas das terras de

Serão enviados helicópteros com atiradores para abaterem os animais que, devido à seca que se faz sentir no país, estão a beber mais água que o habitual, escreve o The Australian. Em áreas remotas, os corpos dos animais serão deixados mas em locais perto de habitações serão queimados e enterrados.



Vários proprietários queixaram-se dos animais e garantem que estes invadem as suas propriedades à procura de água. "Temos enfrentado condições de demasiado calor, não nos sentimos bem. Os camelos estão a aparecer e a mandar cercas abaixo, a rondar as casas e a tentar arranjar água nos ares condicionados", disse ao jornal Marita Baker, membro da APY.



O governo federal preocupa-se ainda com a propagação destes animais, que emitem uma tonelada de dióxido de carbono por ano.