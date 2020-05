coronavírus afetou a economia a nível mundial, existindo atualmente pessoas que se encontram em pobreza extrema na consequência desta pandemia.

Peninah Bahati Kitsao é viúva e mãe de oito crianças. Uma vizinha da mulher, do Quénia, contou a história da mulher à NTV, afirmando que a situação económica piorou de tal forma, que diariamente Peninah vê-se "obrigada" a enganar os filhos durante as refeições.



A solução? 'cozinhar' pedras. A mulher coloca pedras ao lume, com esperança que os filhos acabem por adormecer antes da 'refeição' estar pronta, uma vez que não tem alimentos para lhes dar. No entanto, esta solução não demorou muito a ser detetada pelas crianças.