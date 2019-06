Mãe torturou os 15 filhos e cozinhou os animais de estimação

Martha Crouch é acusada de abuso de crianças e crueldade extrema contra animais. Já o marido, de 57 anos, é acusado de obstrução às autoridades. O casal deve apresentar-se em tribunal ainda esta quarta-feira.



Continuar a ler A investigação começou depois do xerife de San Juan ter detido um dos filhos adultos do casal suspeito de agressão com uma arma letal. Este filho detido contou a história de que dois dos seus irmãos tinham matado um terceiro e raptado uma irmã, mas estas alegações foram consideradas falsas. Mas as acusações de abuso, tortura e crueldade contra animais por parte dos pais chamaram a atenção às autoridades que começaram a investigar a família.



Uma das filhas adolescentes do casal contou às autoridades sobre os abusos físicos, psicológicos e emocionais de que tinha sido alvo. Contou mesmo que uma vez uma cadela teve uma ninhada e que a mãe "pegou nos cachorros, pô-los numa panela enorme e cozeu-os, obrigando todas as crianças a assistir", referem os documentos das autoridades citados pelo ABC. A jovem relatou ainda que foram duas das suas irmãs mais velhas que a levaram do Novo México para o Arizona para a manter em segurança.



A mulher terá também envenenado um gato à frente dos filhos, referiu a jovem que confessa ter sido agredida pela mãe com uma espátula quando perguntou a razão pela qual não podia ir à escola.



Outra filha do casal entrevistada contou que engravidou aos 14 anos e que quando a mãe descobriu lhe bateu até que esta abortasse e um filho revelou ter sido "agredido, baleado, esfaqueado e atropelado pelos pais", revelando ter ainda "balas de pressão de ar dentro do braço de quando a mãe o alvejou".



Segundo este último testemunho, certa vez a segurança social foi a casa da família para investigar acusações de negligência educacional. A mãe, quando soube da presença dos agentes terá levado três dos seus filhos para outra cidade para evitar que as autoridades os encontrassem. Martha Crouch é acusada de abuso de crianças e crueldade extrema contra animais. Já o marido, de 57 anos, é acusado de obstrução às autoridades. O casal deve apresentar-se em tribunal ainda esta quarta-feira.

Uma mulher norte-americana agrediu e torturou física e psicologicamente 15 dos seus filhos, obrigando as crianças a assistir enquanto a própria mãe matava brutalmente os seus animais de estimação, no Novo México. Autoridades entrevistaram vários dos filhos do casal antes de avançar para a detenção.Martha Crouch, de 53 anos, foi detida com o marido, Timothy of Aztec, no Novo México, esta segunda-feira depois de uma investigação que inclui entrevistas com vários dos filhos do casal, espalhados por diferentes estados, refere a ABC. As queixas contra o casal estavam espalhadas por todo o país, havendo registos nas autoridades no Missouri, no Alasca, no Kansas e no Montana.