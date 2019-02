Nicolás Maduro comprometeu-se este sábado a convocar eleições parlamentares antecipadas. "Se vocês querem, nós queremos" disse, num discurso aos seus apoiantes, citado pela agência Reuters. O presidente venezuelano não cumpre o pedido da comunidade internacional que exige a convocatória de eleições presidenciais.

"A Assembleia Constituinte tem a sua agenda de avaliação para convocar uma antecipação das eleições parlamentares ainda este ano. Estou de acordo em relegitimar o poder legislativo do país e que seja o povo a decidir", disse. Falava para milhares de simpatizantes, na Avenida Bolívar de Caracas, que se concentraram para assinalar o XX aniversário da revolução bolivariana.

Caso não sejam antecipadas, as eleições legislativas estão previstas somente para finais de 2020.

Este sábado, dia do 20.º aniversário da Revolução Bolivariana, o autoproclamado Presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, convocou uma manifestação em Caracas e "em redor do mundo", para exigir eleições livres a Nicolas Maduro. As ruas da Venezuela encheram-se de manifestantes e tanto Guaidó como Maduro já discursaram perante os seus apoiantes.

Guaidó autoproclamou-se Presidente interino do país a 23 de janeiro e tem convocado várias manifestações de oposição ao regime de Maduro.



Segundo dados da ONU, a crise política no país soma-se a uma grave crise económica e social que levou 2,3 milhões de pessoas a fugirem do país desde 2015.