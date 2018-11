O presidente francês, Emmanuel Macron , anunciou esta terça-feira que o país irá fechar 14 dos 58 reactores nucleares actualmente em funcionamento até 2035. Até 2030, serão fechados entre 4 a seis, se tal decisão não comprometer o fornecimento de energia. França está mais dependente da energia nuclear do que qualquer outro país: segundo dados da AP, 3/4 da electricidade consumida provém de 19 centrais nucleares.De acordo com a mesma fonte, esta decisão representa um travão da promessa de reduzir a dependência francesa em relação à energia nuclear. Macron pretende reduzir para metade esse valor até 2035, enquanto o antecessor, François Hollande, pretendia atingir igual objectivo em 2025.Na mesma declaração, o líder do Eliseu prometeu desenvolver as energias renováveis, com o objectivo de combater o aquecimento global.